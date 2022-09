Les tarifs des dépannages sur autoroutes en hausse de près de 3,5%

Les activités de dépannage/remorquage connaissent une hausse de plus 3,5% des tarifs sur autoroutes et routes express, et comme ailleurs, l'inflation poursuit sa croissance. L'arrêté publié le 24 septembre dans le Journal officiel par le ministère de l'Economie et des finances prévoit la revalorisation des tarifs de dépannage remorquage des véhicules légers sur autoroutes et routes express à 3,85%. Face à l'inflation, l'organisation professionnelle avait de son côté demandé une revalorisation à hauteur de 8%.

Par ailleurs, la FNA demande également une feuille de route claire de la part du Gouvernement, ainsi que la révision du cadre réglementaire définissant les conditions de facturation des prestations de dépannage sur ces voies, des mesures d’accompagnement durables pour permettre aux entreprises de sécuriser le maintien de leurs activités d’utilité publique.

Les nouveaux tarifs :

Le prix forfaitaire des opérations de dépannage par un garagiste agréé des véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes passe à 138,01 TTC contre 132,70 € TTC auparavant ;

Le prix forfaitaire de remorquage par un garagiste agréé des véhicules dont le PTAC est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes est fixé à 170,65 € TTC (contre 164,09 € TTC auparavant).

En outre, l'organisation professionnelle poursuit les discussions avec le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la revalorisation des tarifs fourrières. Des discussions sont également en cours avec les principales sociétés d’assistances afin d’ouvrir des négociations significatives compte tenu de la hausse généralisée de nos charges.