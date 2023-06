Les tarifs des pare-brise augmentent de 3,65 % sur le premier trimestre

Sur les 3 premiers mois de l’année, les tarifs des pare-brise ont en moyenne augmenté de 3,65 % avec plus de 10 % chez Kia et Volvo.

En analysant les tarifs de 269 modèles de pare-brise équipant 25 marques de véhicules les plus sinistrés, SRA a mesuré sur le premier trimestre 2023 une hausse moyenne de 3,65 %.

Des fortes disparités existent entre les constructeurs. Aucune augmentation n’a été pratiquée pour Honda, Mazda, Suzuki et Tesla. La hausse est de moins de 3 % pour les marques BMW, Citroën, DS Ford, Mercedes Mini, Peugeot, et Toyota. A l’inverse, des augmentations supérieures à 7 % sont constatées pour Volkswagen, Seat, Kia et Volvo qui culmine à 13,4 %.

En appliquant les pondérations liées à la représentativité de chaque modèle dans la gamme de son constructeur, les variations des prix et des coûts de l’ensemble des pare-brise sont entre 3 % et 3,6 % avec une nouvelle fois de fortes disparités entre les marques.

Les évolutions de gamme de certains constructeurs expliquent les écarts entre les variations des tarifs bruts des pare-brise et du prix/coût de la marque. Par exemple la diminution significative du coût de Tesla s’explique par l’augmentation de la part des Tesla Model 3 au dépend des Model S et X dans la gamme.

Tarifs Pièces : variation de l’ensemble des tarifs des pièces suivies

Prix panier : évolution du prix du panier à modèles constants

Coûts panier : évolution du coût du panier en prenant en compte la pénétration des nouveaux modèles sur le marché et les variations de tarifs et du nombre de pièces lors des changements de génération