Les tests se poursuivent pour Daimler Truck avant l’installation de nouveaux systèmes d’assistance

Daimler Truck se veut être un pionnier. Le constructeur allemand n’a pas peur de le répéter à maintes reprises : depuis des décennies, il s’active à fournir aux conducteurs le meilleur soutien possible dans leur travail grâce à des technologies innovantes pour accroître la sécurité de tous les usagers de la route. Afin de limiter les risques d’accident, ou au moins d’en atténuer les conséquences dans les pires situations, Daimler Truck réalise tout une batterie de tests sur les systèmes qu’il s’apprête à produire en série. En Finlande, en Espagne, au Japon ou encore sur la piste d'essai de Daimler Truck North America à Madras (Oregon), près de 60 poids lourds de la marque devraient avoir parcouru, dans cet objectif d’optimisation, environ cinq millions de kilomètres entre 2020 et la fin de l'année 2023.

Tout cela est fait « dans le cadre du processus de sauvegarde de la fonctionnalité des nouveaux systèmes. » Les véhicules existants sont mis à l’épreuve sur route ouverte afin d’étudier les limites des systèmes après une longue utilisation ; tandis que les nouvelles fonctionnalités sont généralement essayées dans le centre de développement et d'essai de Wörth-am-Rhein (Allemagne). « Ce sont des tests d'une importance capitale pour nous afin d'intégrer les résultats et les conclusions qui en découlent dans l'optimisation des systèmes d'aide à la conduite existants ou dans le développement de nouveaux dispositifs de sécurité », développe Mustafa Üstertuna, responsable des logiciels et de l'électronique.

Améliorer sans cesse les technologies existantes et futures

Toute une nouvelle gamme de systèmes d’assistance sera mise en place sur les véhicules de Daimler Truck à partir d’avril 2024. Elle a récemment été soumise aux différents exercices à Wörth-am-Rhein. Grâce à des cibles contrôlées par GPS, l'Active Brake Assist 6 (ABA 6) a ainsi pu montrer comment il agit sur les freins lorsqu’un véhicule, un cycliste ou encore un piéton apparaît soudainement sur la voie. Même chose lors d’un freinage brusque face au camion, comme par exemple pendant la création soudaine d’un embouteillage. Comme autre illustration, l'Active Sideguard Assist 2 (ASGA 2) a été essayée dans différentes situations afin de voir la réaction autonome du camion lorsqu’il tourne à droite en présence d’un piéton dans l’angle mort du chauffeur.

Tous ces nouveaux systèmes reposent sur une plate-forme électronique inédite résultant de la fusion de différents capteurs. Ces derniers couvrent désormais un rayon de 270 degrés autour du poids lourd et permettent un taux de traitement des données 20 fois plus élevés que jusqu’à présent. À terme, cela pourrait permettre d’améliorer l’efficacité de systèmes déjà existants. Chaque test est reproduit un nombre incalculable de fois avant qu’il ne soit envisagé de le réaliser dans des conditions réelles. Le centre de développement et d'essai de Wörth-am-Rhein se veut être au plus proche de la réalité et peut ainsi reproduire des situations typiques d’Amérique du Sud, d’Afrique ou encore de Corée du Sud.

Anticiper la réglementation en vigueur

Les essais sur routes ouvertes restent cependant la meilleure manière d’obtenir la validation des différentes fonctionnalités. Daimler Truck rappelle que des tests hivernaux ont eu lieu en début d’année lors d’un voyage routier vers la Finlande. Le système d’assistance lors des changements de voie (Active Sideguard Assist) ainsi que le guidage actif sur la voie (Active Drive Assist) ont ainsi été mis à rude épreuve lors de ce trajet impliquant le franchissement de plusieurs frontières. L’occasion pour les ingénieurs de constater l’adaptation de ces fonctionnalités aux différents marquages de voie et autres panneaux de signalisation. « Nos nouveaux systèmes, qui ont fait leurs preuves même dans des conditions extrêmes, seront encore améliorés », prévient Mustafa Üstertuna, qui veut toujours garder une longueur d’avance sur le règlement général sur la sécurité de la Commission européenne.