Les top 10 des pays où les SUV sont les plus chers et les moins chers

L’étude conduite par les spécialistes des assurances confused.com sur les différences de prix des véhicules selon les pays est particulièrement instructive et après le pricing des voitures électriques, nous nous attardons sur celui des SUV.

Le pays où le prix moyen des SUV est le plus bas est le Canada, avec la surprenante valeur de 20095 euros. Suivent le Japon et le Mexique. La Chine et les Etats-Unis figurent dans le top, dont les pays de l’Union européenne sont absents, à l’exception de la Pologne.

Marché favorable aux SUV, le Royaume-Uni affiche un prix moyen élevé

A l’inverse, et comme pour les véhicules électriques, Singapour est le pays où les SUV sont les plus chers, à 114241 euros ! Naturellement, c’est le système des taxes en vigueur qui conditionne ce prix très élevé. A l’exception du Brésil et du Royaume-Uni, ce sont principalement des petits marchés automobiles qui figurent dans le top 10.

L’étude comporte aussi un focus sur le Toyota RAV4, dont le prix connait des variations très significatives d’un pays à l’autre.