Les top 10 des pays où les voitures berlines sont les plus chères et les moins chères

L’étude conduite par les spécialistes des assurances confused.com sur les différences de prix des véhicules selon les pays est particulièrement instructive et après le pricing des voitures électriques et des SUV, nous nous attardons cette fois sur celui des berlines compactes.

Le pays où le prix moyen des berlines compactes est le plus bas n’est autre que les Etats-Unis, avec une valeur moyenne de 20435 euros. Suivent la Pologne et la Slovaquie. On constate que ni les marchés du G5 européen ni la Chine ne figurent dans le top 10.

A l’inverse, et comme pour les véhicules électriques et les SUV, Singapour est le pays où les berlines compactes sont les plus onéreuses, à 118795 euros ! Une nouvelle fois, il convient de garder à l’esprit que c’est le système des taxes en vigueur qui conditionne ce prix très élevé. Au niveau du G5 européen (ancienne configuration pré-Brexit), l’Espagne apparaît à la septième place et le Royaume-Uni à la dixième place.

L’étude comporte aussi un focus sur la Volkswagen Golf, dont le prix connait des variations très significatives d’un pays à l’autre (véhicule « Access » aux Etats-Unis, mais top premium à Singapour).

La voiture berline compacte n'est pas toujours middle class