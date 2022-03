Les transporteurs appellent l’Europe à baisser temporairement les droits d’accises sur le carburant

La situation se tend et devient périlleuse pour les transporteurs routiers. Selon leurs syndicats, l’augmentation rapide et spectaculaire du prix du carburant empêche de nombreuses entreprises de poursuivre leurs activités alors que l’achat en diesel représente un tiers des coûts totaux de transport. « Beaucoup d’entreprises sont confrontées au risque de faillite car elles accusent des pertes financières à chaque transport » s’inquiète la FNTR.

Si les sociétés peuvent en partie répercuter ces hausses, il s’avère malheureusement que les clauses d’indexation du diesel dans les contrats ne fonctionnent pas assez efficacement pour refléter en temps réel les augmentations. Un délais que le Gouvernement cherche à réduire. « Les entreprises ne récupéreront les coûts additionnels que des semaines ou des mois plus tard » explique la fédération qui s’alarme de ne plus pouvoir assurer ses missions d’approvisionnement nationales dont celui de l’alimentaire.

C’est pourquoi, la FNTR et ses équivalents allemand, danois, norvégien et suédois (BGL et NLA), qui estiment être dans une situation plus préoccupante que durant les 2 années de Covid-19 et même lors de la crise financière de 2008, appellent l’Europe à des actions urgentes comme l’assouplissement temporaire des droits d’accises sur le diesel dans le cadre de la directive sur la taxation de l’énergie.

Pour ce qui est de la France, la remise de 15 centimes d'euro par litre de carburant à compter du 1er avril pour une durée de quatre mois, proposée par le Gouvernement, n’est pas jugé adaptée et sérieuse par la filière. Cette dernière attend du plan de résilience des mesures à la hauteur de l’enjeu comme l’exonération de charges fiscales et sociales et non un report ; Une aide directe et ponctuelle par véhicule afin de prendre en compte l’impact des hausses du carburant, des différents postes de coûts et de l’accord social signé début février ; Une révision mensuelle des prix des contrats publics de transport.