Les transporteurs européens favorables au véhicule électrique ou aux carburants alternatifs

D’après une étude menée par AddSecure auprès de 300 entreprises de transport en Europe, 83 % des participants souhaitent passer à des véhicules électriques (VE) ou à des carburants alternatifs. Les principaux moteurs de cette transition s’identifient par les objectifs de durabilité des entreprises et les exigences de leurs clients. Toutefois, l'étude révèle aussiquatre défis majeurs auxquels ces entreprises doivent faire face : l'autonomie des véhicules, le manque de points de charge, les batteries lourdes et le coût élevé d’un VE. Des défis qui peuvent être surmontés grâce à l’adoption de technologies intelligentes.

Oui au zéro carbone à condition d'accompagner la mutation

Dans ce rapport, AddSecure, fournisseur européen de solutions de connectivité IoT sécurisées, montre que quatre entreprises de transport européennes sur cinq (83 %) sont prêtes à évoluer vers des véhicules électriques ou des carburants alternatifs, ou aux deux si les conditions le permettent.

L'enquête paneuropéenne montre qu'une entreprise de transport sur quatre (26 %) considère que la durabilité est le principal facteur d’incitation à vouloir passer vers une flotte durable. Plus d'une entreprise sur cinq (23 %) a quant à elle déclaré que les exigences de leurs clients étaient le principal moteur de cette transition.

Des défis à surmonter

"Ces résultats soulignent la nécessité d'investir davantage dans les technologies et infrastructures pour soutenir la transition vers des flottes durables en Europe, à la fois pour répondre aux exigences des entreprises de transport et pour leur permettre de répondre aux demandes de leurs clients", commente Claes Ödman, Président Smart Transport, AddSecure. "Sans ces investissements, les entreprises de transport auront du mal à surmonter ces défis et à répondre à la demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement".

L'autonomie comme première préoccupation

Plus de deux tiers (70 %) des entreprises de transport européennes ont déclaré que les préoccupations relatives à l'autonomie limitée des véhicules constituaient un défi important. Le manque de points de recharge le long des routes est également mentionné comme unepréoccupation pour plus de trois sur cinq entreprises (65%), tandis que le poids important des batteries et le coût élevé des VE ont été cités comme des défis par la majorité (50%).

Téléchargez le rapport paneuropéen "Êtes-vous prêt pour le passage aux VE ?" c'est ici.