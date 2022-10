Les transporteurs face à une inflation de 17% de leur coût de production

Si du point de vue économique l’année 2022 profite d’un certain rebond post-covid, elle doit désormais composer avec la guerre en Ukraine et son lot de pénuries et une importante inflation des prix. Progressivement, la situation économique se détériore. Les bénéfices de la reprise s’amenuisent. Dans sa note de septembre sur les perspectives économiques et coûts du transport routier, le CNR indique que le transport routier de marchandises connait, en début d’année 2022, un fort ralentissement. Au 1er trimestre, il est de -5 % en tonne-kilomètre par rapport au trimestre précédent. Cependant, il apparait que l’activité d’avril à août reste plutôt favorable et au-dessus de la tendance moyenne de long terme.

« Les entreprises de TRM font face à des difficultés majeures, moins avec leurs clients que leurs fournisseurs » indique le Comité. L’ensemble de la filière doit faire face à une importante hausse des coûts qui enregistrent une inflation significative : + 17 % en moyenne entre août 2021 et août 2022. Cette inflation est même de +31 % pour les camions roulant au gaz.

Tous les postes de dépenses s’enflamment, notamment le prix des carburants, en hausse de 39 % depuis décembre 2021. Le carburant reste la composante de coûts la plus inflationniste. Les autres postes de coûts enregistrent une inflation moyenne proche de + 6 % sur 12 mois.

La maintenance augmente de + 7 % en un an. Les coûts d’entretien augmentent de + 6,2 % depuis un an, alors que les coûts pneumatiques s’accroissent de + 3,2%. L’AdBlue a gagné + 60 % en un an.

Les tarifs de péages autoroutiers ont été revalorisés de + 2,1 % le 1er février. L’autre composante de l’indice, la taxe à l’essieu, est restée inchangée cette année.

Les salaires et les charges liés aux conducteurs augmentent de + 7,5 % depuis un an, les minima ayant été revalorisés de + 5 % à compter du 1er février et de + 1 % à partir du 1er mai. La pénurie de conducteurs s’accentue au cours de l’année. Du côté des cotisations employeurs, le renforcement de la protection sociale entraine une hausse de + 0,45 point à partir du 1er juillet 2022. Les indemnités conventionnelles de frais de déplacement retenues pour calculer cet indice ont été revalorisées de + 3 % à compter du 1er mars.

Les conditions de financement sont marquées cette année par une inflation annuelle importante des prix de véhicules tracteurs de +11 %. Les investissements des entreprises progressent par à-coup par l’incapacité des constructeurs à livrer des véhicules dans des délais raisonnables au prix annoncé. L’assurance a augmenté de + 2,2 % en janvier 2022.

Les coûts de structure augmentent de + 6,8 % depuis un an, sous l’effet conjugué des hausses des coûts du personnel administratif (+ 7,5 %), et celles liées aux locaux et services (+ 5 %).