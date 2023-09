Les transporteurs réunionnais sous pression

Confrontés à une forte dégradation de l’activité et à une explosion des coûts de l’énergie, les transporteurs routiers de l’Île de la Réunion tirent la sonnette d’alarme.

Les organisations syndicales alertent sur la situation des transporteurs sur l’Île de la Réunion qui subissent une dégradation de leur activité et la hausse du prix du carburant. La branche locale de la FNTR a sollicité la mise en œuvre de mesures urgentes pour sauvegarder la pérennité des entreprises et des emplois. La Fédération sera reçue à la préfecture le mardi 19 septembre. Une entretien initialement prévu le 12 septembre, sans cesse repoussé selon l'autre organisation l'OTRE mobilisée sur le sujet.

Lors de cet entretien, les 2 organisations patronales solliciteront le préfet de la Réunion sur des mesures urgentes à destination des professionnels du transport routier de marchandises. Parmi ces mesures, une souplesse dans le traitement de validation des dossiers de déclaration de capacité financières et des demandes de licences, l’ouverture immédiate de négociations pour le renouvellement de la charte de bonnes pratiques fixant des engagements en matière de prix de transport (signée entre les transporteurs, les donneurs d’ordre et l’État) mais aussi la mise en œuvre d’indicateurs économiques spécifiques à l’Île de la Réunion par le Comité National Routier. Cela afin d’aider les entreprises à mieux calculer leurs propres prix de revient et faciliter la relation commerciale avec les donneurs d’ordre.