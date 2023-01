Les transports Mazo passent un nouveau palier avec Astrata

Fondé en 1972 à Valence, Grupo Mazo figure parmi les dix premiers transporteurs frigorifiques espagnols et dispose d’une flotte de plus de 900 semi-remorques et 350 camions et réunit jusqu’à 600 salariés pendant les pics d’activité.

Grupo Mazo a été l'une des premières entreprises en Europe à développer le téléchargement à distance des données des chronotachygraphes. Exploitant les solutions d’Astrata depuis 2010, elle garantit le respect des horaires de l’ensemble de ses livraisons. Les camions de l'entreprise sont remplacés tous les trois ans et ses semi-remorques tous les cinq à six ans. Ces différentes actions combinées permettent à Grupo Mazo d’effectuer plus de 170 chargements complets par jour dans toute l'Espagne, l'Europe et l'Afrique du Nord.

Une digitalisation intensive

Ces dernières années, Grupo Mazo avait encore amélioré ses process via l'utilisation de l’application Mission Planner d’Astrata, qui permet une communication parfaitement synchronisée entre les exploitants transport et les conducteurs.

« Avant de commencer sa tournée le conducteur reçoit sur l’application Mission Planner la position exacte des véhicules à utiliser. Ceci est particulièrement utile sur les grands sites logistiques ou les ports où il faudrait beaucoup de temps pour les trouver. Mais ce n'était pas la seule innovation. Nous disposons maintenant de nouvelles alertes en temps réel lorsque l'une des données enregistrées par les capteurs de la remorque ne correspond pas à celles paramétrées dans notre système d’information (ERP) », indique Julio López, responsable informatique du groupe, avant d’ajouter : « De plus, le système génère automatiquement les rapports et les enregistrements de température dont nos clients ont besoin, sur la base des capteurs thermographiques qui collectent des informations à tout moment. Tous ces croisements de données nous permettent d'utiliser au mieux les ressources et d'améliorer notre productivité ».

A lire aussi : Astrata dévoile ses innovations à l'IAA Transportation

L’intégration de la solution DataLinc est à l’agenda

Au niveau de la télématique des camions, Grupo Mazo est aujourd’hui sur le point de mettre en œuvre la solution DataLinc, qui centralise sur l’unique plateforme Astrata FleetVisor les données télématiques des remorques provenant de systèmes tiers intégrés en première monte par les carrossiers ou issues des boitiers télématiques des principaux équipementiers du marché, soit plus de 100 intégrations déjà opérationnelles. « Ces données incluent l'emplacement de la remorque, la température, l'état d'ouverture des portes, les temps d’activité du conducteur, la pression des pneus… », détaille un porte-parole du groupe qui mise sur cette solution pour optimiser la réduction des coûts et améliorer la flexibilité des prestations.