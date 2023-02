Les Transports Orain adoptent RoadView pour accompagner ses conducteurs

Installée derrière le pare-brise des véhicules, la caméra RoadView, filme la route et enregistre des vidéos qui fournissent des preuves fiables et des données détaillées sur le comportement du conducteur lors de chaque incident. En cas d’accident, ces vidéos permettent d’illustrer par l’image le comportement et la responsabilité des tiers impliqués. Les Transports Orain ont fait le choix d’installer cette solution dans le but de renforcer la sécurité des conducteurs et des autres usagers mais aussi afin d’améliorer la conduite responsable des chauffeurs routiers. Les vidéos sont utilisées en complément des outils d’éco-conduite afin de mettre en place des formations sur-mesure adaptées et basées sur des situations concrètes vécues par chaque conducteur.

« La caméra permet d’identifier les situations à risque pour mieux former et responsabiliser les salariés tout en diminuant le stress au travail s’ils doivent, par exemple, prouver leur bonne foi en cas d’incident », témoigne Sylvain Orain, dirigeant de l’entreprise. « Nous attendons aussi une baisse de la consommation de carburant et des coûts liés aux primes d’assurance grâce à la réduction du nombre d’incidents due à une conduite plus anticipée », ajoute-t-il.