Les Transports Voglertrans roulent au B100 exlusif avec MAN

Basée dans le Bas-Rhin à Mulhausen, La société Voglertrans a commencé sa transition énergétique en juin 2020 afin d'être en conformité à la réglementation ZFE. Voglertrans a décidé de convertir sa flotte au biodiesel et a choisi MAN pour l'accompagner en s'équipant d'un TGX Individual S alimenté au B100 exclusif. Ce véhicule de 510 chevaux bénéficie de la cabine GX, de suspensions pneumatiques intégrales, de side et front bars Lighfix, de phares longue portée, ainsi que des dernières innovations MAN en termes de confort, d’assistance et de sécurité.

Le camion est également équipé du capteur MAN Greenbox développé par SP3H. Placé sur la ligne carburant au niveau du réservoir, le capteur analyse par spectrométrie la qualité du carburant afin de garantir l’usage exclusif du biocarburant, comme le demande la loi de Finances. Pour mémoire, les MAN alimentés au B100 offrent une réduction de 60 % des émissions de CO2 et une réduction de 80 % des particules fines. De plus, en étant dans un mode exclusif, il permet d'être éligible au suramortissement, toujours dans le cadre de la loi de Finances jusqu’en 2030. Le suramortissement s’élève à 40 % pour les véhicules B100 exclusif d’un PTAC supérieur à 16 tonnes lors de la première immatriculation. Voglertrans pourra également arborer la fameuse vignette Crit'Air 1, obligatoire pour rouler dans la région de Strasbourg en 2025.

Par ailleurs, le transporteur entend passer l’ensemble de sa flotte en carburants propres. Un porteur MAN TGS B100 de 510 chevaux, doté d’une grue de 135 t/m est en cours de préparation et sera livré prochainement.