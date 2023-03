Selon des données constructeurs concentrées par Inovev, les usines européennes d’automobiles ont fonctionné à 58 % de leurs capacités en 2022, contre 59 % en 2021 et 62 % en 2020.

Le taux d’occupation des usines européennes d’automobiles ne cesse de reculer depuis plusieurs années. Le résultat d’une stratégie globale mais aussi d’une évolution du marché peu favorable. Selon les données issues des constructeurs et synthétisées par Inovev, ce taux d’utilisation s’est limité à 58 % en 2022. La chute a été brutale, puisque ce pourcentage atteignait 59 % en 2021, 62 % en 2020, 81 % en 2019, 83 % en 2018 et 85 % en 2017. Les capacités totales de production atteindraient 23,15 millions de véhicules légers, alors que la production s’est élevée à 13,4 millions d’unités l’année dernière. La crise sanitaire a marqué un tournant pour ces usines, qui ne sont pas parvenues à retrouver leur niveau d’avant pandémie. Les difficultés d’approvisionnements en composants ont joué un rôle dans ce maintien de la production à un faible niveau.

Disparités par constructeurs

Jusqu’à présent, les fermetures d’usines en Europe ont été rares depuis la crise sanitaire. Les constructeurs conservent leurs capacités de production malgré un avenir incertain. Parmi eux, certains prévoient la mise en production de nouveaux modèles sur ces sites. Ainsi, Renault-Nissan devrait assembler à Douai les futures R4, R5, Mégane, Scenic et Micra. De manière globale, les usines du groupe tournent à 50 %, tout comme celles de Stellantis. Le pire taux d’occupation revient pourtant à Tesla, dont l’usine allemande ne dépasse pas les 30 %. Cependant, le site est très récent et le constructeur a souvent du mal à faire monter en cadence la production dans ses nouveaux établissements. Le meilleur élève est Hyundai-Kia, qui se situe autour des 85 %, loin devant Toyota et ses 70 %.