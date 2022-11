Les véhicules électrifiés poursuivent leur ascension en France

« Le mois d'octobre a été historique », analyse Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. De fait, plus d’un million de véhicules électrifiés ont été recensés sur les routes françaises au 31 octobre 2022. 1 025 602 pour être exact, dont 639 673 véhicules 100 % électriques et 385 929 véhicules hybrides rechargeables. C’est 269 204 unités de plus que l’année passée. « Si l’on prend en compte l’ensemble du parc roulant français, toutes énergies confondues, qui se situe aux alentours de 41 millions de véhicules, les modèles hybrides rechargeables et électriques représentaient plus de 2,4 % du parc total ; 1,5 % en ne considérant que les véhicules 100 % électriques ». Sur le mois d’octobre isolé, 30 006 véhicules neufs électrifiés ont été immatriculés dans l’Hexagone, soit une hausse de 6,4 % par rapport à octobre 2021.

Les automobilistes français semblent donc de plus en plus enclins à céder aux ambitions gouvernementales qui sont de verdir le parc roulant. L’un des freins à la transition électrique était le manque de points de recharge sur le territoire. Celui-ci ne cesse de s'étoffer. Au 30 septembre 2022, l’Avere en comptabilisait 71 630 à travers tout le territoire.

Un top 5 disputé

Au regard des marques et modèles électriques neufs plébiscités par les consommateurs en octobre 2022, ceux-ci diffèrent en fonction de la typologie de véhicules et de l'offre proposée par les constructeurs. Ainsi, sur le canal des véhicules particuliers électriques, le top 5 est composé comme suit : Peugeot 208 (2 350 unités), Renault Megane-E (2 109 unités), Fiat 500 (1 276 unités), Tesla Model 3 (1 256 unités) et Renault Twingo (810 unités). Sur le canal des véhicules utilitaires électriques, la Renault Kangoo arrive en tête du classement (258 unités), suivie de près par les Peugeot Expert (231 unités), Citroën E-Berling (216 unités), Renault Zoe (191 unités) et Peugeot E-Partner (146 unités).

Du côté des deux-roues, le secteur poursuit, lui aussi, son électrification progressive. Sur les mois de septembre et d’octobre 2022, 7 083 immatriculations ont été enregistrées. L’Avere constate une progression de 46,1 % par rapport à la même période en 2021.