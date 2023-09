Les véhicules électriques et PHEV représentent 22,5 % des immatriculations en août

« Au sortir des congés estivaux, le marché automobile français confirme son renouveau », fait savoir Clément Molizon. De fait, toutes énergies confondues, ce sont presque 1,3 million de véhicules particuliers et utilitaires qui ont été immatriculés au 31 août 2023. Si le Délégué général de l'Avere-France tempère néanmoins en rappelant que ces chiffres sont encore loin de ceux d’avant Covid, ils décrivent une avancée significative pour le secteur des véhicules électrifiés rechargeables. Sur le seul mois d’août 2023, ils représentent 22,5 % des immatriculations françaises. Soit un total de 30 482 véhicules électriques et PHEV. Comparé à août 2022, cela représente une augmentation de 53 %.

La Peugeot 208 bien placée dans les classements

Dans le détail, les voitures particulières électriques neuves les plus représentées sont les Tesla Model Y et Model 3, suivies par la Peugeot 208. Cette dernière se retrouve d’ailleurs en tête des immatriculations de véhicules électriques à utilisation professionnelle, devant les Ford Transit et Peugeot E-Partner. Si l’allemande Mercedes GLC domine les immatriculations de voitures particulières PHEV, les DS DS7 et Peugeot 308 complètent le classement. Au niveau des territoires, l’Ile de France est sans surprise la région la plus concernée par ces immatriculations de véhicules électrifiés rechargeables avec 7 279 unités. À titre de comparaison, l’Auvergne-Rhône-Alpes, pourtant en deuxième position, n’est qu’à 3 536 nouvelles cartes grises, soit moins de la moitié.