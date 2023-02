Les véhicules Kia compatibles avec les mises à jour logicielles over the air

L’électronique, de plus en plus présente à bord des véhicules, nécessite une maintenance spécifique. Afin de garantir le bon fonctionnement de certains équipements et, éventuellement, améliorer leurs prestations numériques, les constructeurs automobiles ont désormais recours aux mises à jour over-the-air (OTA) de leurs véhicules connectés.

Après Volkswagen, Renault, Ford ou encore Iveco, le constructeur coréen Kia annonce que tous ses modèles (à partir de l'année-modèle 2022) peuvent recevoir des mises à jour à distance, les fonctionnalités OTA offrant un accès à la navigation sans fil et au système d'info-divertissement.

« Pour mettre à jour les logiciels de leur véhicule, les clients n’auront plus à télécharger manuellement les dernières versions via le portail officiel de mise à jour du système de navigation Kia, ni à se rendre chez leur concessionnaire Kia », précise la marque.

Kia vante « une expérience connectée plus fluide et plus efficace »

« Grâce à la fonction OTA, les clients bénéficieront d’un confort accru et pourront même gagner du temps, sachant que les systèmes de navigation et d’info-divertissement de leur véhicule seront automatiquement mis à jour. Cette nouveauté illustre clairement la manière dont Kia jette les bases d’une expérience connectée plus fluide et plus efficace », ajoute encore le constructeur.

Les améliorations proposées en ce début d'année 2023, dans les pays européens proposant les services Kia Connect, concernent le système de navigation ainsi que le logiciel du véhicule avec la résolution de dysfonctionnements éventuels. En outre, Kia introduit un thème Eco Design - jusqu'alors réservé au Kia EV6 100 % électrique - de nouveaux sons d'ambiance ainsi qu'une optimisation du système de chauffage et climatisation de l'habitacle et des sièges.