Les vélos cargos ont maintenant leur GPS adapté

Geovelo propose désormais des itinéraires adaptés aux vélos cargos via son application éponyme. L'objectif ? Faciliter leur circulation via des itinéraires sécurisés pour les amener à destination via des voies accessibles aux vélos larges. Plusieurs critères ont été pris en compte comme la difficulté d'emprunter les doubles sens cyclables, les voies de circulation trop étroites, ou encore les escaliers munis de goulottes pour cyclistes.



Ronan Bouquet, DG de Geovelo, déclare : "c'est simple, le vélo cargo est le segment le plus en croissance du marché, en multipliant ses ventes par 6 en deux ans… et il ne peut pas passer partout compte-tenu de sa taille. Il fallait adapter notre navigateur à ses spécificités pour renvoyer des itinéraires compatibles. On est très heureux de pouvoir offrir à nos utilisateurs le 1er calculateur de vélo cargo au monde !”



Le calculateur d’itinéraires pour vélos cargos étant actuellement en phase bêta, les premiers utilisateurs pourront donner leur avis à Geovelo afin d’avoir leurs retours sur cette nouvelle fonctionnalité.