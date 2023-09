Les ventes d’Enchères VO désormais accessibles en ligne

Les enchères sans avoir à lever sa main. C’est ce que propose désormais Enchères VO, l’un des principaux opérateurs français de la vente aux enchères de véhicules d'occasion. Poursuivant sa stratégie de digitalisation et de simplification du parcours client, la société a mis en place à la fin août une plateforme en ligne permettant de participer à distance aux ventes aux enchères du groupe. Plus besoin de se déplacer dans les salles de Bordeaux, Toulouse ou Marseille, il suffira désormais de se connecter au nouveau site EnchèresVO. Le but étant de simplifier l’opération mais aussi d’attirer un nouveau public d’acheteurs, alors que les immatriculations de voitures d’occasion ont continué d’augmenter par rapport à l’été 2022.

Chez soi comme dans une salle de vente

Le principe est le même qu’en salle et les garanties apposées sur les véhicules (contrôle par un centre indépendant, transparence et garantie de trois mois) sont censées rassurer le client ne souhaitant ou ne pouvant pas faire le déplacement. La plateforme indique les dates des prochaines ventes mais propose également de rechercher un modèle précis à l’aide de différents critères classiques, tels que le kilométrage, la motorisation ou encore le prix de départ. L’envoi d’une alerte personnalisée est également proposé. « Notre interface live a été entièrement retravaillée pour immerger autant que possible les internautes dans la vente, et ainsi créer une vraie passerelle entre notre site internet et nos salles de vente », assure le commissaire-priseur Guillaume Arnauné, dirigeant d’Enchères VO.

L’objectif de ce nouvel outil numérique est clair : « offrir la possibilité à tout un chacun d’acquérir un véhicule d’occasion aux enchères » en proposant une « expérience client parfaitement limpide. » Affichant plus de 30 000 véhicules vendus chaque année, Enchères VO espère que son interface permettra d’augmenter son nombre de transactions. Au-delà de ça, le groupe souhaite faciliter son service après-vente en créant un espace personnel chargé d’optimiser la gestion des achats, des paiements ou encore du suivi des cartes grises. Ces nouvelles fonctionnalités doivent représenter un gain de temps pour le client comme pour le fournisseur.