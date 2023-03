Les ventes de camions diesel ont représenté 97% en Europe en 2022

En 2022, les camions diesel sont restés le choix dominant des acheteurs dans l'Union européenne, représentant 96,6 % du total des nouvelles immatriculations (contre 95,9 % en 2021). Malgré une croissance significative l'année dernière, les véhicules électriques ne représentaient encore que 0,6 % du marché européen des camions. Les véhicules à propulsion alternative représentaient 2,8 %

Globalement, les camions diesel ont continué d'augmenter (+3,7%), bien qu'à un rythme plus lent que l'année précédente. Dans l'UE, 274 058 unités ont été vendues au total, l'Europe centrale contribuant fortement à la performance de la région. Sur les quatre principaux marchés d'Europe occidentale, la France et l'Allemagne ont subi des pertes (respectivement -3,0 % et -2,4 %), tandis que l'Espagne et l'Italie ont enregistré des améliorations (+11,6 % et +4,6 % respectivement). En revanche, les camions essence ont diminué de 17,4 %, avec seulement 157 unités immatriculées dans l'UE, dont plus de 60 % ont été vendues en Finlande.

Des ventes électriques en hausse mais très réduites

L'année dernière, l'UE a connu une forte augmentation des ventes de camions 100 % électriques (+32,8 %), avec 1 656 unités immatriculées, dont la moitié en Allemagne (829 unités). En conséquence, la part de marché de l'ECV est passée de 0,5 % en 2021 à 0,6 % l'année dernière. En revanche, le nombre de camions hybrides immatriculés dans l'UE a chuté de 16,1 %, avec seulement 47 unités vendues au total.

Les ventes de camions alimentés par des carburants alternatifs, tels que le gaz naturel, le GPL, les biocarburants et l'éthanol, ont diminué en 2022, représentant 2,8 % du marché total (contre 3,6 % en 2021). Avec 7 915 camions immatriculés dans l'UE, les ventes de camions fonctionnant aux carburants alternatifs ont diminué de 19,9 %. L'Allemagne a été le principal contributeur à la performance négative de ces camions dans la région, avec une baisse de 34,2 %.