Légère progression des ventes de camions au premier semestre en France

En juin 2022, les immatriculations de véhicules utilitaires dans l'Union européenne ont chuté de 22,5 % par rapport à juin 2021, avec 144 210 unités vendues. Cette baisse est principalement due au plongeon de 27 % des ventes de VUL (ce segment représente 80 % des immatriculations totales de véhicules utilitaires). Les quatre plus grands marchés de l'UE ont subi des pertes à deux chiffres : l'Espagne (- 26,9 %), l'Allemagne (- 26,1 %), l'Italie (- 21,3 %) et la France (- 20,9 %).

Au cours du premier semestre 2022, les immatriculations ont reculé (- 20,3 %), la plupart des marchés de l'UE ayant enregistré des baisses, dont les quatre principaux : l'Espagne (- 30,4 %), la France (- 22,1 %), l'Allemagne (- 18,8 %) et l'Italie (- 10,3 %).

De janvier à juin, le marché européen des véhicules utilitaires légers neufs a reculé de 23,9 %, totalisant 653 731 unités. Le résultat cumulé négatif se reflète dans les quatre marchés clés de l'UE : l'Espagne (- 35,4 %), la France (- 24,4 %), l'Allemagne (- 22,1 %) et l'Italie (- 11,6 %).

Ventes en baisse en juin mais en croissance au premier semestre dans l'Hexagone

En juin, les immatriculations de poids lourds (16 tonnes et plus) ont augmenté de 4,6 % atteignant 22 482 unités. Les quatre grands marchés d'Europe de l'Ouest ont enregistré des performances mitigées. L'Espagne a affiché le plus fort bond (+ 30,8 %), suivie de l'Italie (+ 10,2 %). En revanche, la France affiche une baisse de 8,2 %. L'Allemagne est restée stable (+ 0,1 %). La Pologne – le plus grand marché pour les poids lourds en Europe centrale – a contribué à la bonne performance de la région en affichant une augmentation à deux chiffres (+ 10,4 %).

Sur les six derniers mois de l’année, les ventes de poids lourds ont connu une croissance modeste (+ 0,4 %), totalisant 128 501 unités, bénéficiant des performances positives des deux derniers mois. Néanmoins, les quatre principaux marchés de la région ont affiché des résultats différents. L'Espagne et la France ont enregistré des gains respectifs de + 5,9 % et + 2,6 %. Dans le même temps, l'Allemagne a enregistré une croissance négative (- 3,3 %). Les ventes sont restées stables en Italie par rapport à juin 2021.

Source ACEA.