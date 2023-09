Les ventes de camions progressent de plus de 15 % en France sur les 7 premiers mois 2023

La première partie de l’année a été relativement profitable pour les ventes de camions avec une progression de plus de 15 % des immatriculations. Iveco et Scania font 2 fois mieux que le marché mais ne sont pas dans le top 3 des ventes.

Il s’est vendu en France sur les 7 premiers mois de l’année 13 683 porteurs et 17 784 tracteurs, soit 31 467 camions de 5 tonnes et plus. Cela revient à une hausse de plus de 15 % à comparer à la même période 2022.

Le top 3 des constructeurs se compose de Renault Trucks avec 8581 immatriculations (+ 5%), Volvo Trucks avec 4262 unités (+ 11,5 %) suivi de DAF avec 4033 ventes (+6,8 %)

Dans ce contexte de progression des ventes, ce sont les marques Iveco et Scania qui connaissent le plus fort développement avec respectivement des hausses de + 46 % (3167 unités écoulés) et 41 % (3752 ventes).

A remarquer dans les statistiques l’arrivée de Ford Trucks qui a vendu sur les 7 premiers mois de cette année 470 tracteurs, soit une progression de 192 % de ses ventes !

Si globalement les immatriculations se composent à 56 % de tracteurs, Volvo Trucks , DAF et Scania sont à plus de 70 %. A l’opposé, Renault et Iveco sont à un taux de tracteurs autour des 40 %. Man et Mercedes Trucks sont dans la moyenne. Ford réalise 100 % de ses ventes en tracteurs.

Volvo Trucks a été la seule marque à vendre des tracteurs électriques au nombre de 26.