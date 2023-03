Les ventes de deux-roues électriques ont bondi à Paris depuis le stationnement payant

Les ventes de deux-roues électriques ont fortement progressé à Paris depuis l’entrée en vigueur du stationnement payant pour les motos et scooters thermiques. Selon les données fournies par AAA Data, les immatriculations de scooters électriques ont bondi de 53 % entre septembre 2022 et février 2023. Leur nombre a atteint 5 180 unités sur cette période. Bien que moins nombreuses, les motos électriques ont également amélioré leurs ventes, avec une hausse de 41 % sur cette même période. Il s’est écoulé 120 unités au sein de la catégorie roadster, qui rassemble l’essentiel de l’offre en matière de motos électriques actuellement. Ces données permettent de constater le report d’une partie des clients de deux-roues sur l’électrique depuis l’entrée en vigueur du stationnement payant. Cependant, l’écart entre scooters et motos démontre que ces acquéreurs sont avant tout des « commuters ». Leur deux-roues est un engin de déplacement quotidien acheté pour une utilisation utilitaire. Cette catégorie de clients constitue une part importante des acquéreurs de scooters, ce qui a des conséquences pour les distributeurs parisiens.

Quelques heureux et beaucoup de difficultés

Si l’offre de véhicules 100 % électriques est assez large dans l’automobile, ce n’est pas encore le cas dans le deux-roues. Les produits fabriqués en Chine sont nombreux et de qualité très variable. Les grands constructeurs arrivent à peine sur le segment, à l’image du Honda EM1 e:, du Yamaha Neo’s ou du Piaggio 1. Seul BMW Motorrad est à l’heure et récolte d’ailleurs les fruits de cette anticipation, avec le succès de son CE04. Un modèle positionné sur le segment premium et dans la catégorie des équivalents 125 cm3, voire au-delà dans sa version destinée aux permis A2 et A. Ce paysage en pleine composition joue en faveur des nouveaux venus, qu’ils soient étrangers ou français assemblés en Chine. Une situation qui pèse sur les distributeurs parisiens et banlieusards. Si les représentants des nouvelles marques peinent à livrer leurs clients, ceux des firmes traditionnelles ont subi un violent coup de frein. « Autour de Paris, nous percevons un impact chez nos distributeurs de la première et de la deuxième petite couronne », confirmait Vincent Thommeret, président de Yamaha Motor France et de la branche deux-roues de la CSIAM, dès le mois d’octobre dernier. Posséder un deux-roues thermique dans la capitale est devenu beaucoup plus cher pour les propriétaires qui ne détenaient pas de place de parking. Un facteur qui complique également l’accès même aux deux-roues pour les nouveaux conducteurs. Une situation qui a même vu des motards confirmés vendre leur machine chez des professionnels, sans en reprendre une nouvelle. « Un phénomène nouveau qui n’est pas un bon signe pour la profession » soulignait Jean-Luc Mars, directeur général de Triumph France, dans le cadre de la CSIAM. L’arrivée des nouveaux produits électriques devient urgente pour les grands constructeurs.