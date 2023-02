Les ventes de véhicules utilitaires en recul de 15 % en Europe en 2022

Le marché européen des véhicules utilitaires s'est contracté de près de 15 % l’an dernier. Si les ventes de VUL ont chuté de 18 %, celles des camions de plus de 16 tonnes ont progressé de 6,5 %.

En 2022, le marché des véhicules utilitaires européen s'est contracté de 14,6 %, à 1,6 million d'unités. Ce recul met en évidence les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement. Les quatre principaux marchés en Europe ont tous subi des baisses à deux chiffres : la France (- 17,7 %), l'Espagne (- 16,7 %), l'Allemagne (- 11 %) et l'Italie (- 10,5 %).

Les ventes d’utilitaires légers (jusqu’à 3,5 tonnes) régressent de 18,1 %, avec près de 1,3 million d’unités. À l'exception de Chypre (+ 1,2 %), tous les marchés du continent ont évolué à la baisse, dont l'Espagne (- 21,3 %), la France (- 19,5 %), l'Allemagne (- 13 %) et l'Italie (- 12,3 %).

+ 6,5 % pour les plus de 16 tonnes

En 2022, 256 020 poids lourds de plus de 16 tonnes ont été immatriculés au sein de l'Union européenne, soit une augmentation de 6,5 %. Si l'on considère les plus grands marchés de la région, seule l'Allemagne est restée dans le rouge l'année dernière (- 0,9 %). Tous les autres marchés européens à volume élevé ont enregistré de bonnes performances : l'Espagne (+ 13,6 %), la Pologne (+ 6,6 %), l'Italie (+ 5,1 %) et la France (+ 2,3 %).

Si l'on considère le segment des VI de 3,5 à 16 tonnes, les immatriculations ont augmenté de 3,5 %, grâce avec des performances notables d'août à novembre. Parmi les quatre marchés clés d'Europe de l'Ouest, l'Allemagne et la France sont restées dans le rouge (respectivement - 3,5 % et -1 %). Cependant, l'Espagne a enregistré une solide amélioration (+ 12,7 %), suivie de l'Italie avec un résultat plus modeste, mais toujours positif (+ 2,3 %).

Source ACEA.