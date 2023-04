Les ventes mondiales de Dacia progressent de 34,3 % au premier trimestre

Avec 171 789 immatriculations enregistrées dans le monde lors des trois premiers mois de cette année, Dacia enregistre une croissance de 34,3 % par rapport à la même période en 2022. La marque a ainsi pu se reposer sur quatre modèles majeurs qui dépassent tous la barre des 10 000 immatriculations, à savoir la Dacia Sandero (68 318 unités ; + 26,1 %), la Dacia Duster (57 660 unités ; 23,9 %), la Dacia Jogger (23 330 unités) et la Dacia Spring (14 494 unités). « Dacia poursuit sa success story avec des hausses de volumes qui dépassent les 30 % dans nos pays stratégiques, explique Xavier Martinet, directeur marketing ventes et opérations Dacia. Le déploiement de la nouvelle identité de marque sur nos modèles et dans notre réseau, l’élargissement de notre offre électrifiée et l’arrivée de la finition Extreme nous permet de poursuivre cette forte dynamique ».

Quatre territoires clés

Sur le Vieux Continent, Dacia enregistre une part de marché de 4,6 % sur un marché des véhicules particuliers en hausse de 0,8 point. Outre la France, quatre territoires se sont particulièrement distingués au cours du premier trimestre. Effectivement, Dacia totalise 25 142 ventes sur le marché italien, avec une hausse de 29,7 % et une part de marché de 5,3 % (VP+VU), en hausse de 0,2 point. Dacia devient pour la première fois la marque la plus vendue à particuliers avec 9,6 % de part de marché. L’Allemagne est également un marché de forte croissance pour Dacia avec 16 399 unités, en hausse de 30,4 %, pour une part de marché à 2,2 % (VP+VU), en progression de 0,4 point. Ce trimestre est historiquement le deuxième meilleur de la marque dans ce pays. De plus, le début d’année a été marqué par une évolution significative des ventes en Espagne. Avec une progression de 140,1 %, Dacia atteint 11 650 véhicules vendus pour une part de marché de 4,3 % (VP+VU), en hausse de 1,7 point. Enfin, en Roumanie, Dacia y enregistre 13 651 livraisons, en progression de 81 % (VP+VU), soit une part de marché de 33,1 % en croissance de 9,8 points en un an.

Une progression de 32, 6 % en France

En France, même constat à la hausse avec une progression des ventes de 32,6 % par rapport à 2022 grâce aux 38 938 véhicules vendus entre janvier et mars 2023. Cette performance se traduit par une hausse de part de marché de 1,2 point, pour atteindre 7,6 % (VP+VU). C’est un nouveau record en termes de volumes et de part de marché pour Dacia, qui confirme sa troisième place sur le marché VP, tous canaux, dans l’Hexagone. Quatre modèles se placent dans le top 10 des ventes aux particuliers : Sandero en tête, Spring quatrième et leader du marché 100 % électrique, Duster cinquième, Jogger dixième).