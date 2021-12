Les vérins de hayon n’aiment pas le froid

Le fabricant danois de vérins d’assistance aux ouvrants alerte la profession sur l’impact des basses températures sur le fonctionnement de ces composants et l’importance de pouvoir les diagnostiquer à l’arrivée des premiers frimas de l’hiver.

Les vérins d’assistance comme ceux que l’on trouve massivement sur les hayons des automobiles sont particulièrement sensibles aux conditions climatiques. En effet, sous l’effet des basses températures, le cylindre du vérin qui est rempli de gaz et d'huile voit ses caractéristiques affectées. Cela se traduire par une perte de puissance du vérin allant de 10 à 15 %.

Ce phénomène est particulièrement fréquent avec des vérins très bon marché et de mauvaise qualité. Bien que les vérins ne nécessitent pratiquement pas d'entretien, il est recommandé d’essuyer régulièrement la tige de celui-ci pour éviter son encrassement et la formation de corrosion en surface. Cette attention permettant d’éviter d’endommager le joint du vérin pouvant provoquer, à terme, une fuite et le dysfonctionnement définitif de la pièce.

Triscan rappelle aux réparateurs qu’il propose plus de 1 800 références à son catalogue, soit une des gammes les plus larges d’Europe. Également copropriétaire d'une usine, il accorde une attention particulière aux points faibles du produit.