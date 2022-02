Les voitures de collection pourront rouler dans les ZFE

Plusieurs agglomérations comme Paris, Reims, Rouen et Nice ont déjà garanti que les voitures de collection pourront continuer à rouler dans les zones à faibles émissions (ZFE), qui excluront les voitures et motos les plus polluantes. Ainsi, les véhicules âgés de plus de 30 ans, enregistrés par la FFVE pour obtenir la carte grise collection et ne servant donc pas de transport quotidien, pourront ainsi continuer à circuler toute la semaine dans ces zones qui vont progressivement interdire les vignettes Crit'Air 5, 4 puis 3 (diesel d'avant 2011 et essence d'avant 2006).

L'accès aux 43 grandes agglomérations métropolitaines sera ainsi réservé aux Crit'Air 1, 2, vignettes vertes, et aux 400.000 véhicules immatriculés en collection, soit 1% du parc automobile français.

Des arrêtés sont également à paraître à Strasbourg, Toulouse, Lyon et pour le Grand Paris, et en consultation à Saint-Etienne et Grenoble, a indiqué la FFVE. Les présidents des agglomérations concernées ont été "encouragés" fin janvier par le Ministre des transports à mettre en place des dérogations locales.

« Les collectionneurs font vivre le patrimoine industriel, technique, économique et social que ces véhicules représentent », a souligné Jean-Baptiste Djebbari dans le courrier adressé aux présidents de métropoles. « Leur contribution à la pollution atmosphérique apparaît très limitée dans les agglomérations du fait de leur faible nombre et du kilométrage peu significatif qu'ils parcourent ». De fait, ils sortent en moyenne 14 fois et parcourent 950 km par an, selon une enquête de la Fédération.

Ces dérogations locales doivent remplacer un passage par la loi. Rappelons à ce sujet qu’une proposition de loi centriste visant à créer une vignette "historique" avait été votée début 2021 au Sénat, mais la majorité l'avait bloquée à l'Assemblée nationale, soulignant qu'il s'agissait d'une mesure "réglementaire". Afin d'éviter un effet d'aubaine pour les automobilistes qui voudraient continuer à rouler dans les ZFE avec des véhicules des années 1980 ou 1990, les critères seront assez restrictifs, selon la FFVE, qui s'attend cependant à une "hausse des demandes" et "informatise ses procédures".