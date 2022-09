Les voitures électriques progressent dans le mix énergétique du marché français

En août 2022, le mix énergétique du marché français des VPN (véhicules particuliers neufs) a accentué la tendance identifiée ces derniers mois. L’essence est stable, tandis que les véhicules 100% électriques (BEV) progressent significativement, au même titre que les énergies dites alternatives (GPL, GNV, superéthanol…). La pente est plus rude pour les modèles diesel et les hybrides rechargeables.

Août 2022 VPN France (91403 immatriculations) Unités PDM Essence 35171 38% Diesel 14311 16% HEV 17599 27% PHEV 6779 7% BEV 12302 13% Autres 5241 6%

Mix énergétique 8 mois 2022 VPN France (970930 immatriculations)

Unités PDM Essence 366335 38% Diesel 161995 17% HEV 195472 28% PHEV 76936 8% BEV 118369 12% Autres 51823 5%

(Source : CCFA / AAA DATA)

La Renault Megane E-Tech 100% électrique décolle

Au niveau des modèles 100% électriques qui ont connu le plus de succès en août 2022, on trouve la Renault Megane E-Tech avec 1521 immatriculations, devant la Fiat 500 électrique (1325 unités). La Peugeot e-208 complète le podium. Suivent les Renault Twingo électrique et Tesla Model Y.