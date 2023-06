Les voitures fabriquées en Chine les plus vendues en Europe ne sont pas toutes chinoises

A l’heure où de plus en plus de marques chinoises arrivent en Europe, il faut garder en mémoire que les importations de voitures chinoises ne concernent pas seulement des constructeurs chinois. Selon les données fournies par Inovev, 182 864 véhicules neufs ont été importés de Chine au cours du premier quadrimestre 2023, soit 4,4 % du marché européen (Europe des 29). Sur ce total, 99 057 unités appartenaient à des marques locales. Un nombre en augmentation de 102 % par rapport à la même période de l’année précédente. Malgré cette croissance rapide, 46 % restaient des modèles d’origine européenne ou américaine, soit 83 807 voitures. Un nombre en hausse de 10 % par rapport au premier quadrimestre 2022.

Tesla grand importateur chinois

Sur les quatre premiers mois de l’année, Tesla a été le deuxième importateur de véhicules neufs depuis la Chine, avec 56 340 exemplaires de ses Model Y et Model 3. Ce nombre pourrait cependant baisser au rythme de la montée en cadence de l’usine Tesla de Berlin. Parmi les autres firmes étrangères, figure Dacia, avec 16 110 Spring importées. La marque de Renault Group devance BMW, qui a importé 5 534 unités de son SUV iX3. Enfin, Citroën se situe juste derrière la firme allemande, avec 4 118 exemplaires de C5 X importés. On retrouve également Volvo, avec 858 unités de sa berline S90, ainsi que Smart avec 634 unités de sa nouvelle 01. Cependant, ces deux dernières marques sont aujourd’hui plus chinoises qu’européennes, au moins dans leur actionnariat. La dernière marque étrangère importatrice est DS, avec 213 exemplaires de sa berline DS9. Selon Inovev, les importations chinoises pourraient atteindre 500 000 voitures sur l’ensemble de l’année 2023, notamment en raison de l’arrivée de nouvelles marques chinoises en Europe et de la montée en cadence de modèles comme la Smart 01, la Mini Cooper électrique et la Volvo EX30.