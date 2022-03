Les voitures-radar privées circulent maintenant dans les Vosges

En France, les excès de vitesse étaient en cause dans 1 accident mortel sur 3, selon les chiffres avancés par la Sécurité Routière. « En 2021, dans les Vosges, ce facteur était présent dans 13 accidents mortels sur les 22 déplorés, soit 60 % des accidents », ajouté la Préfecture des Vosges dans un communiqué. Compte tenu de ce constat, le département voit désormais, et depuis le début du mois de mars, des véhicules-radar conduites par des opérateurs privés sillonner ses axes.

Ambitionnant de faire respecter les limitations de vitesse en permettant aux forces de l’ordre d’être mobilisées sur d’autres opérations, celles-ci réalisent des trajets sur environ 1 000 km de routes représentant 50% de l’accidentalité identifiée au cours des dix dernières années. Les plages horaires de contrôle, elles, ont été fixées par les services de l’État en fonction des critères d’accidentalité locale là aussi. Ces derniers seront d’ailleurs actualisés chaque année pour s’adapter aux réalités du terrain.

Une extension régionale en cours

Les véhicules-radar, de leur côté, sont pilotés par des chauffeurs de la société spécialisée Mobiom. Comme le rappelle la Préfecture des Vosges, « les entreprises prestataires ne sont pas rétribuées au nombre d’infractions détectées » et l’activité de constatation des excès de vitesse se fait de manière totalement autonome. Les clichés de verbalisation et les données relevées – avec des marges de tolérance supérieures retenues à 10 km/h en plus de la vitesse autorisée – sont ensuite envoyés de façon cryptée aux officiers de police judiciaire. Notons qu’à l’heure actuelle, ces voitures-radar privées flashent déjà au sein de plusieurs régions comme la Normandie, la Bretagne, le Pays-de-la-Loire ou le Centre-Val de Loire. Objectif à termes : généraliser la mesure à l’ensemble du territoire pour 2023.