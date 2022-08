Les voitures rouges connaissent une plus forte sinistralité

Selon CarVertical, le choix de la peinture des voitures est une question de personnalité et de mode selon le pays où l'on réside. Seule constante : le rouge, symbole de la vitesse, reste plus accidentogène.

CarVertical, spécialiste des données sur les véhicules d’occasion, a réalisé une étude portant sur la couleur des voitures. Le site, qui opère sur 25 marchés dans le monde, constate que si le choix de la couleur d’une voiture reflète souvent la personnalité de son propriétaire, c’est aussi une question de popularité en fonction du pays.

Par exemple, le blanc est la couleur la plus populaire en Australie (39 % du parc) et en Europe (27 %). Les Australiens adorent également les voitures argentées (16 %) et grises (14 %). Les Européens préfèrent encore plus le gris (26 %), suivi des véhicules noirs (25 %). On trouve également un pourcentage similaire de véhicules noirs aux États-Unis. Cependant, les Américains aiment aussi les voitures blanches (21 %) et argentées (17 %).

Sans surprise, au cours des vingt dernières années, les tendances des couleurs ont connu des changements. 42 % des voitures fabriquées en 2002 et répertoriées sur la plateforme CarVertical étaient grises ou argentées. Parallèlement, bien que le blanc soit l'une des couleurs les plus populaires actuellement, il n'y avait pratiquement aucun véhicule blanc en 2002. Sur l'ensemble des voitures fabriquées en 2020, 26 % étaient grises et 18 % blanches. La part des voitures noires entre 2002 et 2020 est restée plus ou moins similaire.

Plus étonnant, selon les analyses de CarVertical, la couleur du véhicule a bien un impact sur la probabilité de subir un accident. 60 % des voitures rouges en base sur le site ont eu un accident. Le marron (59 %) et le noir (57 %) sont également des couleurs de voiture qui se retrouvent plus souvent dans des accidents que les autres, suivies du jaune (55 %), du bleu (54 %), du blanc (50 %) et du gris (50 %).

« Il n'est pas surprenant que les voitures rouges soient plus susceptibles d'être impliquées dans des accidents. Les voitures de sport sont généralement peintes en rouge, et les amateurs de vitesse sont plus enclins à opter pour des voitures rouges. Cela suffit à expliquer pourquoi les voitures rouges figurent en tête de cette liste », commente CarVertical.