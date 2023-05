Leverok, la nouvelle marque d’outillage premier prix d’Autodistribution

Depuis un an, Autodistribution propose une nouvelle marque d’outillage baptisée Leverok. Ayant pour cible les bricoleurs avertis, elle est exclusivement vendue en magasin.

Pour enrichir son offre magasin, Autodistribution a discrètement lancé, en mars 2022, une nouvelle marque d’outillage nommée Leverok. Elle a pour cible les bricoleurs avertis. Pour le distributeur, l’objectif est de proposer une alternative aux offres entrées de gamme tout en promettant des produits de qualité. L’outillage a d’ailleurs été testé chez de nombreux clients. Il ressort que 60 % d’entre eux imaginent en faire un usage intensif.

Un créant cette marque, Autodistribution souhaite aussi ne pas être de dépendant de multiples acteurs intermédiaires. Leverok doit de même permettre d’optimiser la marge malgré ses tarifs résolument bas. Par exemple, un ensemble cric rouleur et chandelles Leverok est proposé au prix de 80 euros contre 239 euros sous la marque Isotech, déjà d'un bon rapport qualité-prix et qui, elle, cible les MRA. L’offre se compose de 60 références (outils électroportatifs, nettoyage, accessoires, outillage à main et éclairage).

La marque est mise en avant au travers de nombreux supports marketing et une véritable théâtralisation en magasin. Des goodies accompagnent de même la communication autour de la marque.

Après 12 mois de commercialisation, Autodistribution avance 2 millions d’euros de ventes réalisées avec sa nouvelle marque et n’hésite pas de parler de « succès ».