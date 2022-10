Lexus booste l'autonomie de son SUV 100 % électrique UX 300e

Le constructeur japonais Lexus vient d'équiper son SUV compact électrique d'une batterie plus conséquente. L'autonomie du modèle fait un bond de 40 % pour atteindre désormais jusqu'à 450 kilomètres.

Présent sur les routes depuis deux ans déjà, le Lexus UX 300e semble avoir rencontré son public. Selon la division premium du groupe Toyota, plus de 10 000 unités ont été commercialisées en Europe depuis son lancement. Or, la concurrence s'est nettement renforcée ces derniers temps sur ce segment des SUV compact premium électriques avec l'arrivée des Audi Q4 e-tron, BMW iX1, Mercedes-Benz EQA ou encore Nissan Ariya. Lexus se devait donc de réagir pour maintenir son modèle à niveau face à ces rivaux plus récents.

Sans attendre le restylage du véhicule, le constructeur japonais a décidé d'introduire des améliorations significatives. Si l'UX 300e conserve sa motorisation électrique de 150 kW (204 ch) offrant 300 Nm de couple, il troque sa batterie lithium-ion de 54,3 kWh au profit d'un accumulateur de plus grande capacité. La nouvelle batterie du véhicule avance 72,8 kWh. Ce qui permet d'élargir le rayon d'action du SUV. Ainsi équipé son autonomie fait un bond de 313 kilomètres à 450 kilomètres, selon le cycle WLTP. Soit un gain de 40 % d'après la marque.

Lexus repense le système multimédia de l'UX 300e

Lexus indique avoir profité de cette mise à jour pour « revoir un certain nombre de détails visant à améliorer l'expérience de conduite à bord de l'UX 300e ». La direction assistée et les amortisseurs bénéficient de réglages optimisés, la rigidité de la caisse comme l'insonorisation ont été améliorées. Pour les conducteurs du véhicule, la principale nouveauté se situe dans l'habitacle.

Lexus a entièrement revu le système multimédia de l'UX 300e. Le SUV compact gagne ainsi un écran tactile de 8 à 12,3 pouces selon les finitions. Nul besoin désormais d'utiliser le pavé tactile situé en bas de la console centrale pour naviguer dans les différents menus. Mieux, l'ensemble, compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, dispose d'une commande vocale répondant à l'interpellation « Hey, Lexus ! ». La connectivité du véhicule s'étend aussi hors de celui-ci puisque l'application Lexus Link permet son verrouillage ou dévérouillage à distance, l'activation de la climatisation ou du chauffage.

Présenté en ce début d'automne, le nouveau Lexus UX 300e sera livré à compter du printemps 2023. Le constructeur ne communique toutefois pas sur les tarifs de cette version à l'autonomie améliorée.