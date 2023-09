Lexus Fréjus désignée meilleure concession de France par la marque premium japonaise

Lexus Europe vient de décerner ses Kiwami Awards afin de récompenser ses meilleurs distributeurs. La concession Lexus Fréjus a remporté ce prix pour le marché français. Cet établissement figure parmi les 10 gagnants, répartis de l’Allemagne au Kazakhstan, en passant par l’Italie, l’Espagne, Israël, la Hongrie, la Pologne, la Norvège et le Royaume-Uni. Au total, 315 établissements se sont affrontés pour obtenir l’un de ces Kiwami Awards. Mis en place depuis sept ans, ces prix jugent l’engagement complet des concessions, autour de l’Omotenashi, tradition japonaise de l’hospitalité. Le principe de base consiste à accueillir le client comme s’il était un invité au sein de sa propre maison. Les critères sont multiples et concernent aussi bien la vente que l’après-vente. « Il s'agit d'une réalisation fantastique qui n'est possible que grâce à un leadership fort, un travail d'équipe et un souci permanent de l’Omotenashi, garantissant que tous nos clients vivent une expérience exceptionnelle » souligne Pascal Ruch, vice-président de Toyota Motor Europe, en charge de Lexus Europe.

La concession Lexus Fréjus appartient au groupe JPV, qui appartient lui-même au groupe multi-activités Aubéry. Le groupe JPV est présent dans l’auto et la moto. Il représente les marques BMW, Mini, BMW Motorrad, Kia, Toyota, Lexus et Honda Motos sur une dizaine de sites dans le Var et les Alpes-Maritimes. Il possède également un magasin d’équipements de deux-roues Maxxess. Le distributeur a mis en place un plan Excellence Relation Client au sein de ses différents sites pour mettre l’accent sur ce point auprès de tous ses collaborateurs. Le prix remis par Lexus constitue ainsi une belle récompense pour l’entreprise.