Lexus prépare sa sportive électrique

Lexus vient de publier des images de son futur coupé électrique à batterie. Ce futur modèle de série fera partie de la gamme complète de véhicules électriques à batterie (BEV) qui sera déployée d’ici 2030. Cette voiture a été révélée le 14 décembre dernier, lors de la présentation de la stratégie de la firme en matière de véhicules 100 % électriques à batterie. Lexus donne aujourd’hui quelques précisions supplémentaires sur ce coupé. La marque promet des performances exceptionnelles, tout en restant vague sur la motorisation employée et surtout le type de batterie utilisé.

Batteries solides en perspective

Lexus ne donne pas encore de nom à ce modèle, qui devrait cependant marquer les esprits et donner une image plus dynamique à la marque. La firme annonce ainsi une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, soit une valeur extrêmement rare dans l’univers actuel des sportives thermiques. Cette capacité d’accélération nécessitera une puissance très élevée et sans doute un poids contenu. A titre d’exemple, le concept-car DS E-Tense Performance présenté récemment vise lui aussi un 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et dispose de l’équivalent de 815 chevaux. En matière d’autonomie, Lexus annonce également que son bolide pourra parcourir plus de 700 km, « grâce à l’utilisation possible de batteries solides ». Le recours à cette technologie pourrait signifier une arrivée sur le marché de ce modèle aux alentours de 2024 ou 2025. Il reste encore bien des mystères autour de cette sportive d’exception, qui prendra le relai de l’ancienne LFA mais dont le design évoque quelques Toyota des années 60 et 70.