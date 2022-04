Lexus présente son SUV électrique RZ 450e

Lexus ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Division premium du constructeur automobile japonais Toyota, la marque vient de présenter le RZ 450e. Son premier vrai véhicule électrique. En effet, contrairement au SUV citadin UX 300e – déclinaison 100 % électrique de l'UX 250h, un modèle hybride – le nouveau venu a été nativement conçu pour être branché. Il repose d'ailleurs sur une plateforme spécifique – eTNGA – dédiée aux (futurs) véhicules électriques à batteries de la marque. Pour mémoire, comme nombre de constructeurs, Lexus prévoit de commercialiser uniquement des véhicules zéro émission à l'horizon 2030.

Doté de deux moteurs électriques : l'un de 150 kW (204 ch) placé sur le train avant, l'autre de 80 kW (109 ch) intégré au train arrière et affichant une puissance cumulée de 230 kW (313 ch), ce Lexus RZ 450e est équipé de la nouvelle transmission intégrale DIRECT4 qui travaille avec les deux e-Axles équipant le véhicule. Chaque e-Axle étant « un ensemble compact et modulaire, installé entre les roues motrices, composé d'un moteur, d'un engrenage et d'une ECU (Energy Control Unit) », rappelle le constructeur premium dans sa documentation technique.

Le volant traditionnel disparaît

Côté batteries, le SUV embarque une batterie lithium-ion, composée de 96 cellules, d'une capacité totale de 71 kWh qui devrait assurer au SUV un rayon d'action de 400 kilomètres entre deux charges. Une donnée encore en cours d'homologation.