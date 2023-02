Lexus présente son SUV électrique RZ 450e

Prévu pour une commercialisation à partir du 1er mars 2023, le RZ 450e constitue un tournant dans la gamme de Lexus puisqu’il s’inscrit dans la démarche du constructeur – rattaché au groupe Toyota – de devenir une marque 100 % électrique d’ici à 2030. Selon la volonté de Lexus, « le RZ 450e n'est donc pas un véhicule qui se contente d’adopter une motorisation 100 % électrique à la place d'un moteur conventionnel ». Se basant, pour la première fois, sur une plateforme dédiée, ce nouveau SUV branché peut alors s’autoriser quelques « fantaisies » en matière de design.

Une silhouette aérodynamique…

En observant la carrosserie du RZ 450e, on prend conscience que celle-ci réinterprète la forme fuselée si caractéristique des modèles Lexus, dans la lignée de l’ambition stylistique portée par le précédent nouveau NX. Long de presque 5 mètres (4 805 mm) et pourvu d’un empattement d’environ 2,8 m, le RZ se situe d’ailleurs, en termes de gabarit entre les SUV Lexus NX et RX. Pour parfaire son imposante carrure ciselée, le RZ se voit également proposé avec deux tailles de jantes : 18 et 20 pouces.

La ceinture de caisse affleurante et le dessin du becquet arrière contribuent quant à eux à la régulation du flux d'air autour du véhicule afin de garantir une meilleure pénétration dans l’espace et d’augmenter la stabilité de ce SUV de plus de 2 tonnes. Le hayon, conçu pour ajuster l'angle du flux d'air depuis le toit, réduit de son côté l’effet traînée et assure un aérodynamisme participant aux performances électriques du Lexus RZ 450e.

… au service de l’efficience énergétique

Spécifiquement développé en tant que véhicule 100 % électrique, ce dernier adopte en effet une motorisation branchée affichant une consommation d’énergie comprise entre 17 et 18,3 kWh aux 100 km (cycle mixte WLTP). Avec les jantes 20 pouces, les versions françaises du RZ devraient atteindre une autonomie de 404 km quand les modèles équipés de jantes 18 pouces verront leur autonomie augmentée d'environ 30 km, soit une autonomie totale de 435 km. Le tout grâce à une batterie, placée entièrement sous le plancher de l’habitacle pour abaisser le centre de gravité du RZ, qui se trouve garantie par la marque. Pour cause : Lexus prévoit la conservation d’au moins 70 % de sa capacité après 10 ans.

La recharge de la batterie peut, elle, durer de 6 h 30 (lorsqu'elle est connectée à une alimentation triphasée) à 10 heures (pour un branchement en monophasé). Un plein électrique sur une borne rapide DC (recharge à 80 %) peut toutefois être bouclé en 30 minutes environ, le RZ embarquant un chargeur compact de 11 kW. Enfin, les futurs propriétaires d’un RZ 450e auront la possibilité de programmer leur recharge à l’avance afin de privilégier les heures creuses grâce à l'application Lexus Link. Une fonctionnalité digitale parmi tant d’autres !

Un produit bardé de technologies

L’habitacle du RZ, pensé de façon à s’ouvrir sur l’ensemble des passagers, rassemble en effet pléthore d’outils numériques offrant un confort de conduite et de voyage pour tous les occupants. En témoigne la Lexus Driving Signature qui intègre de nombreuses innovations technologiques, notamment le système de transmission intégrale intelligente DIRECT4. Le cockpit Tazuna est, lui, orienté vers le conducteur, qui a accès à quatre modes de conduite sélectionnables. La disposition des commandes et des sources d'informations via un écran multimédia central de 14 pouces et un affichage tête-haute ne demande, de son côté, qu’un minimum de mouvement des mains et des yeux au conducteur.

En plus de trois combinaisons de couleurs intérieures et un éclairage d’ambiance délivrant un choix de 64 couleurs, le Lexus RZ 450e accueille une multitude d’Adas – notamment le système de stationnement automatique à mémoire et le Drive Start Control, qui reconnaît une pression excessive sur l'accélérateur lorsque le sélecteur de rapport est utilisé et supprime l'accélération – réunis en packs sécurité. Le SUV électrique peut aussi déployer un rétroviseur central numérique utilisant une caméra. Son but : donner au conducteur une vue dégagée vers l'arrière si le coffre de 522 litres (ou 1 451 litres avec les sièges arrière rabattus) se trouve encombré de bagages. À noter, enfin, que le Lexus RZ peut aussi recevoir un toit panoramique occultant avec réglage électronique de la transparence et que le constructeur lancera un système de direction électronique One Motion Grip sur le RZ à l’horizon 2025.