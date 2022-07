Lexus récompense ses meilleurs distributeurs français

Lexus vient de récompenser ses meilleurs distributeurs en France et au niveau européen. Au niveau national, les prix sont revenus aux concessions d’Aix-en-Provence, d’Avignon et d’Orléans. Ces établissements appartiennent respectivement aux groupes PLD Automobile, Maurin et Bernier. Lancés en 2019, ces Trophées de la Qualité ont déjà couronné l’établissement d’Orléans en 2019 et 2020 et celui d’Avignon en 2020. Ce concours se base sur le programme 5 étoiles mis en place par la marque depuis 2016. Ce dernier est basé sur l’expérience client en vente VN, vente VO et après-vente. Les 43 concessions françaises sont auditées et les établissements qui parviennent à conserver 5 étoiles sur tous les trimestres d’une année calendaire reçoivent le prix. « Conformément à la philosophie Lexus, ils ont gardé le client au centre de toutes leurs attentions et porté au plus haut niveau les valeurs fondamentales de la Marque. L’ensemble de notre réseau est très investi et déploie d’importants efforts pour faire vivre à chacun de nos clients une expérience unique en concession » souligne Xavier Riva, directeur de Lexus France.

Lexus Fréjus prix Kiwami 2022

Au-delà de ces récompenses nationales, le constructeur récompense également ses meilleurs distributeurs au niveau européen. Cette année, la concession Lexus de Fréjus fait partie des 10 meilleurs établissements en Europe. Le site appartenant au groupe JPV s’est hissé parmi ces vainqueurs grâce à des prestations globales de haut niveau. « Les Prix Kiwami récompensent ceux qui ont réalisé les meilleures performances globales mais je sais que tous ont travaillé avec détermination et enthousiasme pour maintenir la meilleure expérience client Lexus Omotenashi » explique Pascal Ruch, vice-président de Lexus Europe. L’année prochaine, les prix Kiwami devraient tenir compte du programme Lexus Experience 2.0, qui marque une nouvelle étape dans la relation de la marque avec ses clients.