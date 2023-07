Lexus veut faire sauter les compteurs avec le petit SUV LBX

Malgré des flux de livraisons contrariés en France au premier semestre 2023, Lexus reste confiante et mise énormément sur le SUV hybride LBX qui fera son arrivée dans les showrooms en 2024. La marque premium du groupe Toyota soigne aussi son image haut de gamme avec le van LM 350h et un partenariat tennis avec l’ATP Tour.

Tout en présentant les résultats de Toyota en France au premier semestre 2023, Frank Marotte n’a pas omis de faire référence à Lexus. La marque haut de gamme du groupe japonais est pourtant restée confrontée à des problèmes de livraisons au premier semestre, rendant une modeste carte de 2 165 immatriculations. Pourtant, comme l’avait confié Xavier Riva, directeur de Lexus France, à Auto Infos en début d’année, la marque a un matelas de commandes confortable (4 000 commandes début 2023).

Le van Lexus LM 350h se décline comme une limousine de palace

Si l’heure n’est nullement à l’inquiétude, le second semestre n’a pas de nouveau produit de volume à l’agenda. En septembre, le SUV RZ, faux jumeau des Toyota bZ4X et Subaru Solterra dans une veine premium, sera proposé dans la quarantaine de concessions de la marque en France, mais il ne devrait pas représenter un volume significatif, surtout que la concurrence est fournie (BMW i, Audi, Volvo, Tesla…). La marque lancera aussi un van de luxe hybride, le LM 350h, configurable entre 4 et 7 places, disponible à partir de 123 700 euros. « C’est très rare de concevoir un véhicule de ce type comme un véhicule particulier à part entière, car ce n’est pas un dérivé d’un véhicule utilitaire », précise Frank Marotte, président et CEO de Toyota France. Le LM 350h devrait trouver preneur dans la niche du marché des hôtels de luxe et des conciergeries spécialisées.

3 000 ventes de Lexus LBS en France dès 2024

Le temps fort de la marque, ce n’est plus un secret, réside dans le lancement du SUV hybride LBX. Lexus vient d’ouvrir les commandes du LBX qui fera son arrivée dans les concessions en 2024 et dont les premières livraisons sont attendues à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2024. Lexus propose aussi son nouveau SUV urbain de gamme dans une édition de lancement produite à seulement 1 500 exemplaires, le LBX Original Edition, généreusement doté en équipements. Avec ce nouveau modèle, le réseau des concessionnaires Lexus devra réapprendre à vendre une voiture accessible, à partir de 34 000 euros, ainsi qu’à gérer les reprises de voitures de marques sans doute variées.

Frank Marotte estime que le LBX va faire changer Lexus de dimension en France : « En année pleine, nous tablons sur 3 000 ventes, soit un tiers du volume de la marque ». Il confirme ainsi la feuille de route de Xavier Riva qui place le curseur de Lexus à 10 000 immatriculations en 2025, avec un temps intermédiaire de 9 000 unités en 2024.

Lexus a signé un accord d’envergure dans le tennis avec l’ATP Tour

Enfin, on peut signaler que Lexus a signé un partenariat prestigieux dans l’univers du tennis, avec l’ATP Tour. Lexus va devenir « Voiture Officielle » de plusieurs tournois du circuit ATP, ainsi que partenaire « Platinum » des Nitto ATP Finals, qui se tiendront du 12 au 19 novembre 2023 à Turin, communément appelé Masters par les fans de tennis. Une belle vitrine qui vient s’insérer dans un ensemble de parrainages premium conclus par la marque à différents niveaux, à l’image du partenariat avec l’Opéra de Paris en France, par exemple.