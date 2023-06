Lexus vient jouer les trouble-fêtes sur le segment des SUV citadins avec le nouvel LBX

Le constructeur japonais annonce l'introduction d'un nouveau modèle sur le créneau très disputé des B-SUV. Ce véhicule hybride de 4,19 mètres se présente comme une version plus raffinée du Toyota Yaris Cross.

Il y aura bientôt un SUV de plus sur le marché européen. Son nom ? Lexus LBX. Une suite de lettre signifiant « Lexus Breakthrough Crossover », indique la marque, plutôt habitué aux segments supérieurs.

En arrivant avec ce nouveau modèle hybride sur le créneau très fourni des SUV citadins (ou B-SUV) - où règnent en maîtres les Peugeot 2008 et Renault Captur - le constructeur premium japonais entend bien aller taquiner les plus huppés d'entre eux, comme les Audi Q2, DS 3 et autres Mini Coutrnyman.