Leyland Trucks, sort son 500 000e véhicule : un DAF LF 210 16 tonnes

Fidèle client de la marque depuis près de 40 ans, Minoli, importateur et distributeur majeur de carrelage en grès cérame italien, s’est vu remettre, lors d’une cérémonie organisée autour de la sortie du 500 000e véhicule, un camion DAF LF 210. Premier d'une série de quatre nouveaux véhicules devant être livré à Minoli, ce modèle comme les autres est équipé d'un moteur Paccar PX-5 de 210 ch et d'une suspension pneumatique arrière en vue du transport de belles et fragiles céramiques.

Notons qu’en comptant les dernières acquisitions, Minoli utilise 14 camions du constructeur néerlandais. Si l'entreprise a choisi le camion de distribution le plus populaire du Royaume-Uni, c'est parce que le LF offre une charge utile, un confort, une maniabilité et une manœuvrabilité très correctes. « En tant qu'entreprise et en tant que famille, nous nous sentons particulièrement privilégiés d'avoir été invités par Leyland Trucks pour célébrer cette étape si importante dans l'histoire de l'entreprise », a déclaré Jonathon Minoli, patron de l’entreprise éponyme « Nous sommes fiers de savoir que nos camions sont construits en Grande-Bretagne et que nous soutenons l'industrie britannique. Nous sommes un client de DAF depuis près de 40 ans, et notre relation avec la marque repose sur la qualité et la fiabilité, qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients, jour après jour et année après année. »

L'usine de montage de Leyland a été construite en 1979 et la production complète a commencé en 1980. Aujourd'hui, Leyland Trucks dispose d'un site de 86 acres avec 93 000 mètres carrés d'espace couvert pour la production. Son effectif de 1 000 personnes comprend des employés qui se sont succédé sur quatre, voire cinq générations. Les gammes de véhicules actuelles comprennent les modèles LF, CF, XF et désormais la gamme de véhicules XF, XG et XG+ de la nouvelle génération DAF, élus « International Truck of the Year 2022 » (camion international de l'année 2022).