LG Automobiles mène trois chantiers Jeep en Occitanie

Le dernier trimestre s’annonce chargé pour l’opérateur. En effet, Ludovic Garcia, P-DG et fondateur de l'entreprise, a pris la décision de renforcer ses liens avec la marque Jeep – et donc Stellantis – dans son périmètre d’activités, d’autant que de nouveaux produits vont prochainement dynamiser la gamme. Ce n’est donc pas une, ni deux, mais trois concessions qui vont éclore entre la fin d’année 2022 et début 2023 à Narbonne, Carcassonne (11) et Béziers (34).

Concessions vs centre premium

À Carcassonne, la charpente métallique du bâtiment vient d’être posée. Elle s’élève sur un terrain de 3 000 m2, jugé à « haut potentiel » par Ludovic Garcia en raison de sa situation géographique. En effet, celui-ci est situé à deux pas de l’actuelle concession LG Narbonne Automobiles (Fuso, Jeep, Mercedes) et possède comme voisin son homologue Tressol-Chabrier (DS, Citroën, Kia, Mitsubishi et Opel). Les 800 m2 du point de vente seront agencés de la façon suivante : un showroom (exposition de quatre ou cinq véhicules), un atelier et un espace de vente pour les véhicules d’occasion. Le site de Narbonne lui empruntera la même architecture. Le futur site de Béziers, lui, adoptera le concept d’un centre premium à l’instar du Monopole de Perpignan (66). À plus petite échelle cependant. Là aussi, le site possèdera un restaurant et cinq boutiques d’approximativement 100 m2 chacune.

Pour mémoire, l’opérateur est implanté en France et à Barcelone (Espagne) par le biais de 21 points de vente. Il distribue les marques automobiles Mercedes-Benz, Smart, Jeep, et Ineos Automotive depuis juillet 2022, les enseignes motocycles Yamaha et Indian, ainsi que Fuso pour la branche poids lourds. LG Automobiles est également spécialiste Porsche à Perpignan.