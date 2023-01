LG Automobiles rachète la concession MG Motor Mitsubishi d’Alès

LG Automobiles est en passe d’acquérir la SCI Le Phénix et la SARL Guy Roux, qui représentent les marques MG Motor et Mitsubishi à Alès, dans le département du Gard.

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, LG Automobiles est en passe de racheter la SCI Le Phénix et la SARL Guy Roux. Ces deux sociétés concernent un point de vente MG Motor et Mitsubishi Motors implanté à Alès, dans le département du Gard. Cet établissement assure également l’après-vente des marques Mercedes-Benz et Smart. La société Guy Roux est une entreprise familiale installée depuis 35 ans à Alès. Son arrivée au sein du groupe LG Automobiles complèterait le maillage géographique du distributeur, puisqu’il n’est pas encore présent dans ce département.

Extension vers l'est

Le groupe de Ludovic Garcia représente déjà les marques Mercedes-Benz, Smart et Mitsubishi Fuso. Cette acquisition lui permettrait de compléter son maillage géographique dans le sud de la France et d’entrer dans les réseaux MG Motor et Mitsubishi Motors. Deux constructeurs qui s’ajouteraient ainsi à Jeep et Ineos dans le portefeuille du groupe. Pour mémoire, le distributeur représente également les marques Indian Motorcycle et Yamaha sur le marché du deux-roues. Cette incursion dans le Gard permettrait à LG Automobiles de s’étendre vers l’est, alors qu’il est surtout implanté dans le sud-ouest et à Barcelone.