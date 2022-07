LG Automobiles va distribuer Ineos sur deux sites

Le groupe LG, présidé par Ludovic Garcia, va distribuer Ineos Automotive et son 4x4 produit en France sur deux sites, Prestige Automobile Perpignan et LG Périgueux. Le groupe profite aussi du Tour de France de vélo pour proposer des animations autour de la marque.

Dans un post, le groupe LG exprime sa fierté de distribuer Ineos Automotive, une nouvelle aventure automobile. L’accord porte finalement sur deux sites, Prestige Automobile Perpignan, avec Laure Najar, et LG Périgueux, avec Grégory Lacroix. La concession de Périgueux devient le 100e site d’Ineos dans le monde. Le 4x4 Grenadier d'Ineos est notamment fabriqué en France, à Hambach.

L’accord a été conclu en présence des dirigeants de LG, Ludovic Garcia et Gérald Imbert, et de Klaus Hartmann, responsable d’Ineos Automotive Europe, et de Shashi Vaidyanathan, directeur régional France et Benelux d’Ineos.

Des essais exclusifs de l’Ineos Grenadier en marge du Tour de France

Par ailleurs, le groupe de distribution profite du passage du Tour de France 2022 et de l’équipe britannique Ineos Grenadiers Cycling Team en Occitanie pour proposer une animation autour du 4x4. Après un premier arrêt remarqué en mai dernier chez Prestige Automobile Perpignan pour l’essai du prototype Ineos Grenadier, le véhicule est de nouveau à l’essai chez LG Pamiers Automobiles le 18 juillet 2022 avant le début de la 16e étape du Tour de France.