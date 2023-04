LG Barcelone inaugure une boutique de luxe dédiée à Mercedes-Benz

LG Barcelone, distributeur automobile filiale de LG Automobiles dirigé par Ludovic Garcia, a récemment inauguré une boutique de luxe de vêtements et d'accessoires de luxe dédiée à la marque Mercedes-Benz. Cet espace de 67 mètres carrés, est le premier du genre en Espagne et propose une gamme complète de produits de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants.

Côté automobile, LG Barcelone est présent sur quatre sites à Barcelone suite au rachat du groupe espagnol AutoBeltran implanté à Barcelone. Cette nouvelle boutique Mercedes-Benz shop en Espagne est une première pour la marque allemande, qui a récemment orienté sa stratégie vers le Luxe moderne avec les gammes EQ, 100% électrique, AMG et Maybach.

Mercedes-Benz shop : un nouveau concept autour du luxe

Cette nouvelle initiative innovante de Ludovic Garcia, le Président du Groupe LG Automobiles. Ce projet est le fruit d’un étroite collaboration entre les départements du développement réseau de Mercedes-Benz basé en Allemagne, en Espagne et LG Barcelone avec Ludovic Garcia et Gérald Imbert Directeur Général du groupe. Pour rappel, le groupe LG Barcelone, filiale de LG Automobiles, est présent sur quatre sites à Barcelone suite au rachat du groupe espagnol AutoBeltran en janvier 2021. Propulsée par la filiale LG Barcelone, elle offre une qualité et des prestations du même niveau que ses véhicules. Les Barceloganais pourront y trouver des marques prestigieuses telles que Puma, Santoni, Tommy Hilfiger, Samsonite et Hartman.

L'inauguration de cette boutique a eu lieu en présence de Cristian Monti, Head of Sales Europe and Overseas Accessories, Collection and Complete Wheels bei Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, José Luis Fernández Acosta, director Customer Services Cars de Mercedes-Benz España et Samuel Cortes Gerente de Desarrollo de Red y Procesos Mercedes-Benz España.

LG Automobiles élargit son décloisonnement automobile

Pour les fans de la marque à l'étoile, cette boutique de luxe Mercedes-Benz shop est un véritable paradis. Elle permet à Ludovic Garcia de franchir une nouvelle étape dans le service au client en élargissant son expertise au-delà du show-room de véhicules neufs ou d'occasion. Les clients pourront y trouver une gamme complète de produits de vêtements et d'accessoires exclusifs, allant des vêtements de sport aux doudounes en passant par les chaussures, les casquettes et une gamme complète de maroquinerie.