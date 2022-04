LS Group investit dans le metaverse

Amateur d’art et d’automobile, Edouard Schumacher, président de l’entité, a choisi de mélanger ses deux passions au sein d’une galerie virtuelle. Baptisé Car-Advisor Revolution ou C-ar(t), la plateforme ambitionne de proposer une nouvelle expérience autour de l’automobile sous le prisme de l’art. Ainsi le 21 juin prochain, plusieurs œuvres d’art créées par des artistes et designers seront mises en lumières. L’occasion de faire émerger de nouveaux talents, tout en fédérant une communauté de passionnés autour d’intérêts communs.

« Comme dans nos concessions de Saint-Cloud avec McLaren ou de Neuilly-sur-Seine avec Bugatti, cette galerie est conçue comme un lieu d’échange où l’on se rassemble pour discuter art, automobile, et créer de nouvelles interactions sociales », explique le groupe LS Group. Ce dernier garantit que les bénéfices de cette première exposition-vente seront reversés à une œuvre caritative portée par Babette Djian et l’association AEM (un avenir pour les enfants du monde).

Le rapprochement de deux familles

Pour mémoire, LS Group est issu de la fusion entre les familles Schumacher et Lamirault, réalisée en 2019. Il totalise 1 500 collaborateurs, 31 000 véhicules neufs, 21 000 véhicules d’occasion et 250 000 opérations en ateliers. Groupe de distribution multimarques au chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, il possède 54 sites à travers les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l’Eure-et-Loir, la Bretagne, et la Normandie. L’entreprise s’est également spécialisée dans le sport automobile avec la distribution des marques Alpine, Maserati, Lamborghini, McLaren et Bugatti.