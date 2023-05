LG Group offre un scooter électrique pour un euro aux acheteurs de Mercedes EQ

LG Group profite de sa présence sur les marchés de l’auto et de la moto pour lancer une offre combinée. Le distributeur propose un scooter électrique pour un euro de plus lors de l’achat d’une voiture ou d’un utilitaire Mercedes électrique.

Le groupe LG lance une offre originale pour le printemps en combinant deux de ses marques dans l’auto et la moto. Du 9 mai au 30 juin, pour tout achat d’un modèle neuf de la gamme Mercedes EQ ou d’un utilitaire électrique de la marque allemande, l’acquéreur pourra obtenir un scooter électrique pour un euro de plus. Un engin qui sera dans la plupart des cas un Yamaha Neo’s. Cette offre est valable dans toutes les concessions Mercedes du groupe, pour des véhicules livrables au plus tard le 29 décembre 2023. Le deux-roues qui sera proposé aux clients la plupart du temps est le premier modèle électrique du constructeur japonais. Il s’agit d’un équivalent 50 cm3 qui peut donc être conduit avec le permis B ou un simple permis AM à partir de 14 ans. De quoi fournir un moyen de locomotion complémentaire à l’acheteur ou à sa progéniture. La valeur du modèle proposé dans le cadre de cette offre s’élève à 3 590 euros TTC. Il s’agit donc de la version équipée d’une seule batterie. Pour aller au bout de sa démarche, le groupe offre également les frais de mise à la route et la carte grise.

Mettre en avant l’électrique

Cette initiative est née d’un besoin de faire découvrir les nouveaux produits électriques aux clients. « Nous cherchions une solution pour mettre en avant notre offre électrique en auto et moto », explique Gérald Imbert, directeur général de LG Group. Un besoin de communication qui devait passer par une idée originale, pour capter l’attention du plus grand nombre. « Nous avons opté pour cette offre couplée, qui est simple et parlante pour nos clients. De plus, elle est plutôt facile à mettre en pratique pour nous puisque nous avons les deux produits », poursuit le directeur général. Distributeur Yamaha, le groupe fait appel à ses deux points de vente pour fournir les engins sur les zones de Perpignan et Narbonne mais s’est rapproché de ses confrères du réseau Yamaha pour les autres villes. « Nous voulions respecter les prérogatives de chacun afin de faire les choses dans les règles », souligne Gérald Imbert. Alors que l’électrique peine à prendre son envol dans les commandes du groupe, cette offre couplée permet de faire découvrir des modèles encore peu connus, notamment du côté du scooter japonais. « Ce scooter est un bon complément de mobilité offert à nos clients, idéal pour de petits trajets en ville, par exemple », remarque le directeur général. Il est difficile de se prononcer sur le nombre de véhicules qui pourront être écoulés dans le cadre de cette offre inédite. Le groupe fera les comptes à la fin du mois de juin.