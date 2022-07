LS Group se renforce en Bretagne avec Volvo et débute avec Kia

LS Group, issu de la fusion entre les groupes Schumacher et Lamirault en 2019, poursuit son développement grâce à la reprise prochaine de cinq points de vente en Bretagne. Encore détenus par le groupe Pemzec pendant deux mois, ces établissements passeront sous la bannière de LS Group à compter du 30 septembre prochain « au plus tard », précise ce dernier dans un communiqué.

Il s’agit des concessions Volvo de Vannes, Lorient (­56) et Redon (35). La marque suédoise compte déjà parmi le portefeuille de distribution de LS Group. Toutefois, en parallèle, l’entité fait ses premiers pas au sein du réseau Kia suite au rachat des établissements de Brest et Quimper (29). Les 64 collaborateurs rejoignent ainsi les 1 500 salariés déjà présents. « Nous allons nous appuyer sur ces forces pour accélérer la mise en œuvre de notre approche de l’expérience client différenciante, explique Edouard Schumacher, président de LS Group. Nos concessions deviennent des espaces de vie, des lieux d’interactions sociales, en créant de nouveaux flux, à la fois virtuels et physiques. Notre axe stratégique est de nous positionner au cœur de l’innovation et des futures générations de clients ». Les cinq nouveaux établissements bretons seront pilotés par François Schumacher.

Pour mémoire, LS Group distribue 18 marques automobiles sur 54 points de vente, répartis entre l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. L’opérateur immatricule 31 000 véhicules neufs, 22 000 véhicules d’occasion, et réalise 200 000 opérations après-vente par an.