LG Group renforce ses services liés aux VI en s'associant au groupe Trouillet

LG Group a donné rendez-vous à ses clients les 16 et 17 mai derniers à Perpignan (66) et Béziers (34) pour faire découvrir la nouvelle semi-remorque Distribox du groupe Trouillet. Un Sprinter carrossé d’une caisse PrimeBox de 20 m3 était également en présentation et à l’essai pour animer ces deux journées. Grâce à cette signature, LG Group renforce le panel de services proposés sur le marché du véhicule industriel et officialise la commercialisation de remorques, de carrossages de véhicules industriels, des VUL déjà carrossés, sans oublier un service de location de véhicule « prêt à l’emploi » via la Trouillet Rent. Notons que LG Group est déjà présent sur le marché du poids lourd avec Mercedes-Benz. En 2022, il a vendu une centaine de véhicules Mercedes-Benz et une soixantaine de Fuso.

Parallèlement, ce rapprochement permet au groupe Trouillet de disposer d'un point relais service atelier. Une aubaine pour l'opérateur qui n’était pas implanté en Occitanie. Ces points d’ancrage assurent un service de proximité en réparation et entretien courant pour le réseau de ses clients. « Le partenariat qui lie les deux groupes permet une belle opportunité de visibilité conjointe sur le secteur du Languedoc-Roussillon notamment avec la mise en place d’un covering dédié aux couleurs de la super héroïne qui porte les messages de l’activité VI du groupe LG », explique LG Group dans un communiqué.

Deux groupes matures dans la distribution

Fondé en 1989 à Perpignan, LG Group emploie 902 personnes dans ses 26 concessions entre la France et l’Espagne. L’opérateur distribue les marques Mercedes-Benz, smart, Jeep, Fuso, Yamaha, Indian Motorcycle, depuis 2022 Ineos Grenadier et smart#1 ainsi que MG Motor et Mitsubishi depuis l'acquisition de LG Alès début 2023. L'opérateur est également spécialiste Porsche à Perpignan.

De son côté, le groupe Trouillet a vu le jour en 1957. Il est spécialisé dans la vente de VN et VO, ainsi que la location de véhicules utilitaires et industriels via son label Trouillet Rent. Trouillet a déployé un service d’accompagnement à travers un réseau national d’agences en constant développement. Actuellement, le groupe compte 15 agences implantées dans toute la France, l’objectif étant d’atteindre les 25 agences dans les 5 prochaines années.