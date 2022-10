LG Groupe prépare l’ouverture d’une deuxième concession Yamaha à Narbonne

LG Groupe ouvrira une nouvelle concession Yamaha à Narbonne en fin d’année. Un établissement flambant neuf, qui s’élèvera sur un complexe plus vaste, qui accueillera également une concession Jeep et un centre Mercedes VO premium. « La naissance de ce point de vente s’inscrit dans le prolongement naturel de la relation que nous entretenons avec Yamaha depuis le rachat de Yam 66 à Perpignan en 2011 » explique Gérald Imbert, directeur général de LG Groupe. Installé à proximité, le groupe de distribution a logiquement récupéré une zone qui n’était plus couverte par Yamaha depuis fin 2019. A l’époque, la concession Power Bike avait dû fermer ses portes sans succession. La marque reviendra donc à la fin du mois de décembre sur une surface de 250 m2 au sein des 1 000 m2 de ce futur pôle multimarques.

Un potentiel de 150 à 160 VN

Le futur site représentera toute la gamme du constructeur. Le retour de Yamaha à Narbonne devrait générer pour LG Groupe un chiffre d’affaires de 2,8 à 3 millions d’euros, lorsque l’établissement tournera à plein régime. Son potentiel est de 150 à 160 deux-roues neufs, pour autant de véhicules d’occasion. A terme, une dizaine de collaborateurs devraient travailler sur place. Actuellement, le groupe propose plusieurs postes pour démarrer l’activité avec cinq personnes. « C’est un dossier très intéressant puisqu’il s’agit d’une création sur un nouveau marché et avec de nouveaux collaborateurs » remarque Gérald Imbert. Une nouvelle aventure dans le deux-roues pour un groupe déjà présent dans cet univers depuis plus de dix ans. En effet, LG Groupe a débuté sur ce marché en 2011 avec Yamaha mais détient également depuis 2019 une concession Indian Motorcycle à Perpignan. « Nous pensons qu’il existe des synergies entre l’auto et la moto par rapport à nos clients et c’est un produit intéressant à travailler » souligne le directeur général. Un constat partagé par de plus en plus de distributeurs issus de l’automobile. « Il est vrai que des groupes de distribution automobile s’intéressent de plus en plus au deux-roues mais les constructeurs moto s’intéressent eux aussi de plus en plus aux distributeurs automobile » souligne Gérald Imbert. Ainsi, le groupe pourrait élargir sa présence dans le deux-roues mais « au-delà des opportunités, il faut que cela ait du sens » insiste le directeur général.