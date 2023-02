Lhyfe ouvre un second site de production hydrogène en Bretagne

Le groupe européen dédié à la transition énergétique a obtenu le permis de construire son second site de production d’hydrogène vert et renouvelable dans le Morbihan, à Buléon. La mise en service de celui-ci est prévue pour le second semestre 2023.

Il y a deux ans, en 2021, Lhyfe avait inauguré en Vendée le premier site industriel de production d’hydrogène vert directement connecté avec un parc éolien au monde. Un an plus tard, en 2022, le groupe dévoilait la première plateforme pilote de production d’hydrogène vert en mer. Aujourd’hui, en 2023, Lhyfe franchit une nouvelle étape en annonçant la construction d’un site de production d’hydrogène vert et renouvelable, toujours en Bretagne, mais à Buléon dans le Morbihan cette fois. Prévu pour entrer en service au second semestre 2023, cette centrale de production établie sur un terrain d’environ 6 800 m2 jouxtant un parc éolien ambitionne d’approvisionner la mobilité du territoire et les process industriels des entreprises régionales.

Il faut dire que Lhyfe s’inscrit dans la dynamique Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO). Portée par des acteurs publics et privés du territoire, Lhyfe Bretagne alimentera ainsi un tandem de stations d’avitaillement opérées par HyGO sur Lorient Agglomération : l’une sur le dépôt de bus de Lorient et l’autre, ouverte au public, sur la rive gauche du Scorff et servant aux usages maritimes. L’objectif, à terme, sera donc qu’une vingtaine de bus et deux bateaux de transport de passagers (transrade) se voient propulsés par cette énergie hydrogène propre et de production locale.

Le début d’une aura à grande échelle

Au-delà de son importance dans la transition énergétique du pays, le lancement de ce second site de production d’hydrogène vert en Bretagne marque également l'initiation d’une longue série de déploiements pour Lhyfe puisque le groupe ambitionne de disposer de plus de 3 GW de capacités installées à horizon 2030. Avec sa nouvelle installation, Lhyfe Bretagne pourra ainsi produire jusqu’à 2 tonnes d’hydrogène vert et renouvelable par jour (5 MW) tandis que l’emplacement central du site permettra d’approvisionner ses clients dans un rayon de 150 km environ.

Une logique de circuit-court appréciée par Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient. Pour cause : « Cette transition est une nécessité pour atteindre une sobriété, voire une souveraineté, énergétique de notre territoire. » Une idée reprise par Maud Augeai, directrice développement territorial France chez Lhyfe, qui ajoute que « l’hydrogène vert et renouvelable est aujourd’hui une réalité. De nombreux écosystèmes se structurent sur le territoire national et européen, auxquels Lhyfe participe activement. »